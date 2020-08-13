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Dünya

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Alman devletine karşı dava açıyor

Almanya’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, kızının kaçırılmasında Alman devletinin de sorumluluğu olduğunu savunarak Alman devletine karşı dava açacaklarını söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 13.08.2020
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Alman devletine karşı dava açıyor Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

BERLİN (AA) - 

Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in fotoğrafı bulunan tişört ve elinde "PKK bir virüstür" yazılı pankartla başkent Berlin'in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın (Brandenburger Tor) önünde eylem yaptı.

Maide T, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın geri getirilmesi için bir şey yapmayan Alman devletine karşı dava açacağız. Davayı durumu benim gibi olan diğer ailelerle beraber topluca açacağız. Dava açmadan önce durumu bizim gibi olan aileleri de mücadelemize çağırıyoruz" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede Avrupa’daki simge isim haline gelen Maide T, Alman devletine karşı açılacak toplu davada kendisiyle birlikte 6 ailenin daha müdahil olacağını ifade etti.

12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından o günden beri haber alamayan acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" adlı derneğin önünde, Federal Meclis önünde ve Başbakanlığın önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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