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Dünya

Almanya'da işveren ile sendika, havalimanı güvenlik görevlilerinin ücret artışında anlaştı

Almanya'da Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile sendikalar arasında, havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin ücretlerine yönelik artış konusunda prensipte anlaşma sağlandığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Almanya'da işveren ile sendika, havalimanı güvenlik görevlilerinin ücret artışında anlaştı

Berlin

BDLS'den yapılan açıklamaya göre, havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde bağımsız ara bulucuların (tahkim) devreye sokulması sonrası Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile anlaşmaya varıldı.

Tahkimin tavsiye kararı, yaklaşık 25 bin havalimanı güvenlik çalışanı için 15 ay içinde yüzde 13,1 ila yüzde 15,1 arasında ücret artışı öngörüyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki havalimanlarında güvenlik personelinin 1 Şubat’taki uyarı grevi uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirmiş, uçuşların iptal edilmesinden 300 binden fazla yolcu etkilenmişti.

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