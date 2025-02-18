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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya'da Filistinlilere soykırımı gündeme getiren Çinli yönetmen Jun Li hakkında soruşturma başlatıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 75. Uluslararası Film Festivali'ndeki (Berlinale) konuşmasında, Filistinlilere yönelik soykırımı gündeme getirdiği gerekçesiyle Çinli yönetmen Jun Li hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Almanya'da Filistinlilere soykırımı gündeme getiren Çinli yönetmen Jun Li hakkında soruşturma başlatıldı

Köln

Alman basınında yer alan ve Berlin polisine dayandırılan haberlerde, Devlet Kriminal Dairesi'ne bağlı Devlet Koruma Polisinin, festivaldeki konuşmasında, Almanya'yı Filistinlilere yönelik "soykırımı" desteklemekle suçlayan yönetmen Li hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberlerde, emniyet yetkililerinin, "olayın araştırıldığını söylediği" ifade edildi.

Çinli yönetmen Jun Li, festivalde, Queerpanorama filminde başrol oynayan İranlı aktör Erfan Shekarriz'in Filistin hakkında gönderdiği mesajı okumuştu.

Milyonlarca Filistinlinin "İsrail'in acımasız yerleşimci sömürge devleti" altında boğulduğu belirtilen konuşmada, Alman hükümeti ve Berlinale gibi kültürel etkinliklerin de "soykırım ve Filistin halkının vahşice yok edilmesine katkıda bulunduğu" kaydedilmişti.

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