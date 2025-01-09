Dolar
35.32
Euro
36.38
Altın
2,666.02
ETH/USDT
3,281.20
BTC/USDT
93,800.00
BIST 100
10,000.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner'e "pastalı" saldırı

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Greifswald şehrinde yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında, üzerine tıraş köpüğü sıkılmış "pasta"yla saldırıya uğradı.

Mesut Zeyrek  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner'e "pastalı" saldırı

Köln

Yerel basında yer alan haberlere göre, eski Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Lindner konuşma yaparken genç bir kadın, siyasetçinin yüzüne, üzerine tıraş köpüğü sıkılmış pasta maketi fırlattı.

Saldırıyı sakinlikle karşılayan Lindner, "Kremalı pastayı tercih ederdim" diyerek konuşmasına devam etti.

Ülkede 23 Şubat 2025'te erken genel seçim yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı" sona erdi
Bakan Kurum: 2025 sonuna kadar yuvasına girmeyen, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız
Bakan Göktaş: Aile yapısını koruyacak ve ülkemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacağız
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner'e "pastalı" saldırı

Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner'e "pastalı" saldırı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet