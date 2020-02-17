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Dünya

Almanya'da camiyi yakmak isteyen kişiye 3 yıl 6 ay hapis cezası

Almanya'da Hagen Ulu Cami'yi yakmak isteyen Alman, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mesut Zeyrek   | 17.02.2020
Almanya'da camiyi yakmak isteyen kişiye 3 yıl 6 ay hapis cezası Fotoğraf: Mesut Zeyrek / AA

Köln

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Cami'yi kundaklamakla suçlanan Almanın 6 ay süren davasının karar duruşması Hagen Yerel Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, bidonları ve kartonları ateşe verip camiyi yakmak isteyen 53 yaşındaki Almanı, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

IGMG Hagen Ulu Cami Derneği Başkanı Ömer Oral, yaptığı açıklamada, saldırganın kundaklamadan ceza almadığını ancak az da olsa bir ceza almasının kendilerini bir nebze olsun sevindirdiğini söyledi.

Oral, camilerin saldırıya uğradığını ve Müslümanların zor günler geçirdiğini belirterek, "İnşallah bugünkü 3,5 yıl hapis cezası verilen karar da başka İslam ve yabancı düşmanları için caydırıcı olur." dedi.

IGMG Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş ise failin yakalanıp mahkemede ceza almasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Gümüş, saldırının bir ibadethaneye yapılan İslamofobik bir saldırı değil, sıradan bir binaya yapılan adi bir saldırı şeklinde değerlendirildiğini vurguladı.

Olay

Almanya'nın Hagen kentinde 25 Mayıs 2019'da Hagen Ulu Camisi'nin önündeki çöp bidonları ve kartonların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında camide hasar oluşmuştu.

Yangın esnasında caminin üst katındaki çocuklar ve ailelerin tahliye edilmesiyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

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