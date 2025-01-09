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Dünya

Almanya'da 56 parti ve siyasi oluşum genel seçimlere katılmak için başvuruda bulundu

Almanya'da 56 parti ve siyasi oluşum, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimlere katılma başvurusunda bulundu. Söz konusu partiler arasında Türkler öncülüğünde kurulan "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" (DAVA) Partisi de yer alıyor.

Erbil Başay  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Almanya'da 56 parti ve siyasi oluşum genel seçimlere katılmak için başvuruda bulundu

Berlin

Almanya'da 56 parti ve siyasi oluşumun, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimlere katılma başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Federal Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand, yaptığı yazılı açıklamada, partilerin ve siyasi oluşumların genel seçimlere katılabilmek için 7 Ocak’a kadar Seçim Kuruluna müracaat ettiğini belirtti.

Bu tarihe kadar 56 parti ve siyasi oluşumun seçimlere katılmak için başvurduğu bilgisini paylaşan Brand, hangi partilerin seçimlere katılabileceğine 13-14 Ocak'ta düzenlenecek toplantıda karar verileceğini kaydetti.

"Döner Partisi" ismini taşıyan bir siyasi oluşum, seçimlere katılmak için başvurdu

Seçimlere katılmak için başvuran partiler arasında Türkler öncülüğünde kurulan "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" (Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch-DAVA) Partisi de bulunuyor.

Başvurularda, "Döner Partisi" (Temel kaynakların ekonomik olarak yeniden düzenlenmesi için Alman Partisi), "V-Parti" (Değişim, Vejetaryenler ve Veganlar Partisi), "Gartenpartei" (Bahçe Partisi) gibi ilginç isimler taşıyan siyasi oluşumlar da yer alıyor.

Federal Mecliste veya eyalet meclislerinde, en son yapılan seçimlerden bu yana kesintisiz en az 5 milletvekiliyle temsil edilen partiler bu başvurular arasında yer almıyor.

Bu partiler doğrudan 20 Ocak'a kadar yerel seçim kurullarına başvurabilecek, seçimlere katılıp katılamayacaklarına ilişkin kararlar ise 24 Ocak'ta verilecek.

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