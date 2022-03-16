Dolar
14.70
Euro
16.16
Altın
1,919.38
ETH/USDT
2,670.90
BTC/USDT
40,475.00
BIST 100
2,085.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya, savunma ve iklimi korumak için en az 200 milyar avro borçlanacak

Almanya, ordusunu yeni silahlarla modernize etmek ve iklimi koruyacak projelere finans sağlamak için bu yıl en az 200 milyar avro ek borçlanmayı planlıyor.

Bahattin Gönültaş   | 16.03.2022
Almanya, savunma ve iklimi korumak için en az 200 milyar avro borçlanacak

Berlin

Almanya Bakanlar Kurulu, Alman koalisyon hükûmetinin en az 200 milyar avro ek borçlanma öngören 2022 yılı federal bütçesini onayladı.

Bütçeye göre, Alman hükûmeti, bu yıl iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Kovid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerini dengelemek için bu yıl yaklaşık 99,7 milyar avro yeni borçlanma planlıyor.

Hükümet ayrıca, Alman SiLahlı Kuvvetleri'ni (Bundeswehr) güçlendirmek için de 100 milyar avro değerinde özel bir fon da oluşturacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar avroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.

Almanya Maliye Bakanlığı, yüksek enerji fiyatları gibi Ukrayna'daki savaşın Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz sonuçlarını hafifletmek için ek bir bütçe olacağını da açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de 400 bin 741 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğuna yansıyor
Çin'de son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Almanya, savunma ve iklimi korumak için en az 200 milyar avro borçlanacak

Almanya, savunma ve iklimi korumak için en az 200 milyar avro borçlanacak

Scholz'un Türkiye ziyaretinin ardından

Biden 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı

Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında

Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında
Almanya'da güvenlik görevlileri büyük havaalanlarında greve gitti

Almanya'da güvenlik görevlileri büyük havaalanlarında greve gitti
Rusya-Ukrayna savaşı gıda tedarikinde sıkıntılara neden oluyor

Rusya-Ukrayna savaşı gıda tedarikinde sıkıntılara neden oluyor