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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Rusya, Avro-Atlantik bölgesindeki en büyük tehdittir

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın, 10 yıldır Rusya'ya karşı mücadele ettiğine işaret ederek, Rusya'nın şu anda Avro-Atlantik bölgesinde en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Erbil Başay  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Rusya, Avro-Atlantik bölgesindeki en büyük tehdittir

Berlin

Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 2. yılında, Kırım'ın ilhakının 10. yılında olunduğuna dikkati çeken Pistorius, "Ukrayna, Rusya'ya karşı 10 yıldır kendisini savunuyor. Bu da Rusya'nın şu anda Avro-Atlantik bölgesindeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Boris Pistorius, son iki yılda Ukrayna'ya acil yardım konularının ele alındığını, şimdi uzun vadeli desteğin önemli olduğunu belirterek, Ukrayna için hava savunma yeteneğini sağlamanın gelecekte ana konu olacağını kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan, mühimmatın ne kadar önemli olduğuna ilişkin derslerin çıkarıldığını aktaran Pistorius, "Sonunda Ukrayna'daki savaş, dünyada (mühimmat) üreten ülkelerdeki seri üretim bantlarında belirlenecek. Mühimmat yeteri kadar yok." dedi.

Bu yüzden Almanya'da mühimmat üretim fabrikasının temelinin atılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ve Alman hükümetinin 2024 bütçesinde mühimmat harcamaları için 3,5 milyar avro ayırdığını ifade eden Pistorius, 2024'te Ukrayna'ya, 2023'te sağlanan top mermilerinin 3-4 katını sağlayacaklarını aktardı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, "NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe" tehdidinden sonra bazı siyasetçilerin, Avrupa'da nükleer caydırıcılık sisteminin oluşturulması gerektiğine yönelik tartışmalarına tepki gösterdi.

Pistorius, yanlış zamanda yapılan hararetli tartışmaları ve özellikle ABD başkanlık seçimi kampanyasında aday olmak isteyen birinin her sözünü altın teraziye koymayı ya da sadece buna tepki göstermeyi, gereksiz bulduğunu ifade etti.

Tavşanın yılana baktığı gibi sürekli (ABD'deki) cumhuriyetçilerin olası başkan adayına veya ABD'deki seçimlere bakılmamasının iyi olacağını vurgulayan Pistorius, "Bizim kendi ev ödevlerimizi yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Boris Pistorius, bunun çok karmaşık bir tartışma olduğunu belirterek, zaten Donald Trump'ın nükleer silahlara da değinmediğini dile getirdi.

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