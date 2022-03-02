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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Almanya’nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna’ya teslim edildiği belirtildi

Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Erbil Başay   | 02.03.2022
Almanya’nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna’ya teslim edildiği belirtildi

Berlin

Alman Haber Ajansının (DPA) yayımladığı haberde, hükümet çevrelerinden edinilen bilgiye göre Almanya’nın sağladığı silahların Ukrayna’ya teslim edildiği belirtildi.

Hükümet, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christina Routsi, Almanya’nın taahhüt ettiği silahların Ukraynalılara teslim edilip edilmediğine ilişkin soruya cevap veremeyeceğini söyledi.

Alman hükümet yetkilileri, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı.

Alman hükümeti daha önce de Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndermişti.

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