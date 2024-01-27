Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,273.10
BTC/USDT
41,975.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti
logo
Dünya

Almanya’nın çeşitli kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösterilere yüz binilerce kişi katıldı

Almanya'nın birçok şehrinde bir araya gelen yüz binlerce kişi, ülkedeki ırkçılığı ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) protesto etti.

Mesut Zeyrek  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Almanya’nın çeşitli kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösterilere yüz binilerce kişi katıldı

Köln

Düsseldorf'ta "AfD'ye karşı sessiz kalmayacağız" sloganıyla bir araya gelen yaklaşık 100 bin kişi ülkedeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığa tepki gösterdi.

Ellerinde ırkçılık karşıtı dövizler taşıyan göstericiler, AfD aleyhine slogan attı.

Hollanda sınırındaki Aachen kentinde çeşitli partilerden çok sayıda siyasetçi ırkçılığa karşı düzenlenen gösteriye katılarak göstericilere destek verdi.

Kiel'de polis, aşırı sağa karşı düzenlenen gösteriye yaklaşık 11 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı Pistorius, AfD'yi eleştirdi

Osnabrück'te düzenlenen ve yaklaşık 25 bin kişinin bir araya geldiği gösteriye katılan Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius burada yaptığı konuşmada AfD partisine karşı uyarıda bulundu.

AfD'nin sistem değişikliği istediğini belirten Pistorius, "Bu, ırksal çılgınlığın, ayrımcılığın, eşitsizliğin ve adaletsizliğin karanlık zamanlarına geri dönmek istemelerinden başka bir şey değil." dedi.

Başbakan Scholz gösterilerden memnun

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, son haftalarda aşırı sağcılığa karşı düzenlenen çok sayıda gösteriyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Scholz, yayımladığı haftalık videosunda, "Ülkemiz şu anda ayakta ve milyonlarca vatandaş sokaklara çıkıyor. Demokrasiyi güçlü kılan demokratların dayanışmasıdır." ifadelerini kullandı.

Polisin verdiği rakamlara göre, geçen hafta sonu ülke genelinde aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı düzenlenen gösterilere 900 binden fazla kişi katıldı.

AfD'nin yasaklanması isteniyor

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasını istiyor.

AfD'nin, gizli bir toplantıda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik planlarının sızmasının ardından özellikle sendikalar ve sivil toplum örgütleri, halkı aşırı sağa karşı gösterilere katılmaya çağırıyor.

Forza araştırma şirketinin, 12-18 Aralık'ta, 2 bin 501 kişiyle yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve Sol Parti yüzde 3 oranında destek görüyor.

AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da trafik kazasında 3 koruma polisinden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan gemi dolayısıyla çift yönlü askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti
Bakırköy'de iş insanı silahla yaralandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Almanya’nın çeşitli kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösterilere yüz binilerce kişi katıldı

Almanya’nın çeşitli kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösterilere yüz binilerce kişi katıldı

Hollanda’da araç konvoyuyla Filistin’e destek gösterisi yapıldı

Lahey'de Filistin destekçileri, UAD'nin kararıyla Gazze'deki insani dramın azalmasını umuyor

Milan'ın kalecisi Maignan'a ırkçı tezahüratta bulunan taraftara 5 yıl men cezası

Milan'ın kalecisi Maignan'a ırkçı tezahüratta bulunan taraftara 5 yıl men cezası
Almanya Cumhurbaşkanı: Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor

Almanya Cumhurbaşkanı: Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor
Arnavutluk'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Arnavutluk'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet