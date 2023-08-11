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Dünya

Almanya: Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Afrikalı ülkelerin Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesine yönelik çabalarını desteklediğini belirtti.

Erbil Başay  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Almanya: Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz

Berlin

Baerbock, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Zirvesi’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ECOWAS ile Afrika Birliği'nin bu önemli günlerde birlikte hareket etmelerinin demokrasiye destek verilmesi konusunda Nijer ve ötesi için bir sinyal olduğunu ifade etti.

“Afrikalı ülkelerin, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesine yönelik çabalarını destekliyoruz ve bölge devletlerinin bu konuda tüm diplomatik yolları tüketmek istemelerini takdir ediyoruz" değerlendirmesinde bulunan Baerbock, darbecilere, Nijer’in ve tüm bölgenin çıkarı için arabulucu çabalara cevap vermeleri çağrısında bulundu.

Baerbock, darbecilerin demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u ve ailesini rehin tutmaya devam etmelerini kınayarak, “Onlar derhal serbest bırakılmalı. Darbeciler, onların başlarına bir şey gelmesi halinde çok ağır sonuçlarla karşılaşacaklarını bilmelidir.” ifadesini kullandı.

Hem müzakere hem askeri müdahale masada

ECOWAS, Nijerya'da dün düzenlediği zirvede, Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğunu vurgulamış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti.

Bu kapsamda ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti.

İhtiyat kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

Askeri müdahale ilk kez 30 Temmuz'da gündeme gelmişti

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Temmuz'da ilk kez toplanmış ve cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

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