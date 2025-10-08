Dolar
41.71
Euro
48.43
Altın
4,055.48
ETH/USDT
4,460.80
BTC/USDT
122,710.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya, İHA savunma merkezi kurmayı planlıyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, tehdit olarak görülen insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma merkezi kuracaklarını söyledi.

Erbil Başay  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Almanya, İHA savunma merkezi kurmayı planlıyor Fotoğraf: Ignacio Marin/AA

Berlin

Dobrindt, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, tehlikeleri önlemenin eyaletlerdeki polis teşkilatlarının görevi olduğunu ve Federal Polis Teşkilatının bu konuda kısıtlı yetkisi bulunduğunu belirterek, gelecekte Federal Polis Teşkilatının, İHA’lara karşı savunmada eyalet polis teşkilatlarını desteklemesini istediklerini vurguladı.

Bu konuda bazı tedbirler alacaklarına işaret eden Dobrindt, "Bakanlar Kurulu'nda açıkladım, ortak İHA savunma merkezi kurulacak." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dobrindt, bu merkezde, eyalet polis teşkilatlarının ve Federal Polis Teşkilatının birlikte çalışacağını aktararak, ortak İHA savunma merkezinin yanında Federal Polis Teşkilatında İHA ile mücadele biriminin ve İHA AR-GE biriminin kurulacağını anlattı.

Federal Polis Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliklerin yer aldığı yasa tasarısının, Bakanlar Kurulu’nda kabul edildiğini söyleyen Dobrindt, burada Federal Polise (tehdit olarak görülen) İHA’lara müdahale etme ve bunları düşürme yetkisinin verilmesini düzenlediklerini kaydetti.

Alman hükümeti, Alman ordusunun ülke içinde şüpheli İHA’larla mücadeleye destek sağlaması için Hava Güvenlik Yasası’nı da yenilemeyi planlıyor.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Federal Polis Yasası’nda yapılacak değişikliklerin yasalaşması için yasa tasarısının Federal Meclis’ten (Bundestag) de geçmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
Bakan Fidan: DEAŞ ile mücadele kisvesi ile bölücü bir gündem takip eden SDG'nin bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklayan şüpheliyi yakaladı
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi

Benzer haberler

Almanya, İHA savunma merkezi kurmayı planlıyor

Almanya, İHA savunma merkezi kurmayı planlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet