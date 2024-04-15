Dolar
32.43
Euro
34.47
Altın
2,366.36
ETH/USDT
3,111.60
BTC/USDT
64,038.00
BIST 100
9,679.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya İçişleri Bakanlığı, eski Yunan Bakanla Filistin asıllı doktor için ülkeye giriş yasağını "yorumsuz" bıraktı

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sonja Kock, eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ve Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz rektörü Gassan Ebu Sitte'ye ülkeye giriş yasağının neden getirildiğine dair yorum yapmak istemedi.

Erbil Başay  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Almanya İçişleri Bakanlığı, eski Yunan Bakanla Filistin asıllı doktor için ülkeye giriş yasağını "yorumsuz" bıraktı

Berlin

Kock, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, Berlin'deki Filistin Kongresi'ne konuşmacı olarak çağrılan Varufakis ve Ebu Sitte'ye Almanya'ya giriş yasağı getirilmesine ilişkin sorusunu cevapladı.

Yasağın neden getirildiğine dair açıklama yapmayan Kock, "münferit vakalar hakkında yorum yapmadıklarını" ve bunun "iyi ve doğru olduğunu" belirterek, "Bu durumda da böyle yapacağım. Biz (buna ilişkin) haberleri not ettik." dedi.

Ancak ülkeye girişlerin reddedilmesi ve giriş yasağı ile faaliyet yasağı getirilmesine ilişkin farklıklar ile ilgili genel bir şeyler söyleyebileceğini aktaran Kock, "Federal Polis belirli bir seyahat amacı nedeniyle ülkeye girişi reddedebilir. Polis bunu (kişinin) hareket özgürlüğü hakkını elinden almadan yapabilir. Federal polis bunu, kamu güvenliği ve düzenine yönelik bir tehdit görürse yapabilir. Bunun için her bir vakayı tek tek inceler." ifadelerini kullandı.

Kock, ilgili eyalet dairesinin de kişinin seyahat özgürlüğünü elinden alabileceğini belirterek, "Bu durumda, seyahatin amacına bakılmaksızın giriş hakkı da elinden alınabilir. Dolayısıyla bu iki farklı durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bir de siyasi faaliyet yasağının bulunduğunu, bunun ilk etapta bununla ilgili olmadığını savunan Kock, "Çünkü siyasi faaliyet yasağı üçüncü ülke vatandaşlarına Yabancılar Yasası kapsamında uygulanıyor ve ilgili eyaletin yabancılar dairesi buna karar verir." dedi.

Kock, Filistin Kongresi'ni organize edenlerin, kongrenin federal hükümetin baskısıyla polis tarafından sonlandırıldığını ve yasaklandığını ifade ettiklerinin hatırlatılması üzerine bununla ilgili bir şey bilmediğini savundu.

Sözcü Kock, kongrenin neden sonlandırıldığının, bu önlemi alan Berlin eyalet dairelerine sorulması gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Nisan'da gecikmeli başlayan Filistin Kongresi polis tarafından sonlandırılmıştı.

Polisin salona 250 kişinin girmesine izin verdiği Filistin Kongresi'nde, araştırmacı Salman Ebu Sitta canlı bağlantıyla etkinliğe katılırken polis müdahale ederek önce canlı yayını kapatmış, ardından salonun elektriğini kesmişti.

Katılımcıların tepki gösterdiği olayın ardından polis, Filistin Kongresi'nin sonlandırıldığı anonsunu yaparak, salonun terk edilmesini istemişti.

Kongrenin, 12-14 Nisan'da düzenlenmesi öngörülüyordu.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü, cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Alman basını, kongreye konuşmacı olarak davet edilen eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'e de ülkeye giriş yasağı getirildiğini yazmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti
İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı

Benzer haberler

Almanya İçişleri Bakanlığı, eski Yunan Bakanla Filistin asıllı doktor için ülkeye giriş yasağını "yorumsuz" bıraktı

Almanya İçişleri Bakanlığı, eski Yunan Bakanla Filistin asıllı doktor için ülkeye giriş yasağını "yorumsuz" bıraktı

Almanya’da Müslüman karşıtı nefret suçları iki kattan fazla arttı

Almanya'da Filistin yanlısı aktivistlere polis şiddeti

Almanya'daki Filistin Kongresi konuşmacılarından Feinstein, İngiliz Dışişlerine tepki gösterdi

Almanya'daki Filistin Kongresi konuşmacılarından Feinstein, İngiliz Dışişlerine tepki gösterdi
Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek

Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek
Almanya eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'e Filistin yanlısı tutumu nedeniyle yasak getirdi

Almanya eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'e Filistin yanlısı tutumu nedeniyle yasak getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet