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Dünya

Almanya İçişleri Bakanı, Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda spekülasyonlara tepki gösterdi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Baas partisinin 61 yıllık iktidarının devrilmesinin ardından Suriyeli mültecilerin geriye dönüşleri konusunda spekülasyon yapmanın ciddi bir davranış olmayacağını belirtti.

Cüneyt Karadağ  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Almanya İçişleri Bakanı, Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda spekülasyonlara tepki gösterdi

Berlin

Faeser, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Almanya'da koruma bulan pek çok mülteci artık Suriye'deki vatanlarına dönme umuduna sahip. Suriye'deki durum şu anda çok belirsiz. Dolayısıyla şu anda somut seçeneklerini tahmin etmek mümkün değil. Böylesine değişken ve öngörülemez durumda bu konuda spekülasyon yapmak ciddiyetsizlik olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Faeser, belirsiz durumda Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin (BAMF) Suriye'deki durum netleşene kadar halen devam eden iltica prosedürlerine ilişkin kararları dondurmasını da savundu.

Faeser, Esed rejiminin zulmünün sona ermesinin işkence, cinayet ve teröre maruz kalan pek çok insan için büyük bir rahatlama olduğunu da kaydetti.

Almanya'da yaklaşık 975 bin Suriyeli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 760 bini Almanya'da mülteci veya sığınmacı statüsünde yaşamlarını sürdürüyor.

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