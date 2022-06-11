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Dünya

Almanya, G7 Liderler Zirvesi’nden dolayı geçici olarak sınırlarda kontrol yapacak

Almanya, Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen kenti yakınlarında 26-28 Haziran tarihlerinde Elmau Sarayı’nda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında sınırlarında geçici olarak kontrol yapacak.

Erbil Başay   | 11.06.2022
Almanya, G7 Liderler Zirvesi’nden dolayı geçici olarak sınırlarda kontrol yapacak

Berlin

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, G7 Liderler Zirvesi’nde alınacak güvenlik önlemleri çerçevesinde 13 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Almanya sınırlarında geçici olarak kontrollerin yapılması talimatının verildiği aktarıldı.

Kontrollerin ülkenin kara, hava ve deniz sınırlarında “duruma bağlı” olarak uygulanacağı belirtilen açıklamada, bu kontrollerle potansiyel şiddet yanlılarının Almanya'ya girişlerini önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

Böylelikle Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşıma izin veren Schengen uygulaması geçici olarak devre dışı bırakılacak.

26-28 Haziran tarihlerinde Almanya’nın dönem başkanlığında yapılacak G7 Zirvesi’ne Almanya’nın yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya ve Kanada’nın liderleri ile zirveye davet edilen Arjantin, Endonezya, Senegal, Hindistan ve Güney Afrika’nın devlet ve hükümet başkanları katılacak.

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