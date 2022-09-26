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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock İran’a karşı yaptırımlar talep etti

Baerbock, İran’da Mahsa Emini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulanmasından dolayı bu ülkeye yaptırım kararı alınmasını istedi.

Erbil Başay   | 26.09.2022
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock İran’a karşı yaptırımlar talep etti

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, İran’da barışçıl protestoları ölümcül şiddetle bastırma girişiminin cevapsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) kapsamında bu konunun hızlı bir şekilde ele alınmasını ve olaylara ilişkin sonuçların çıkarılmasını talep eden Baerbock, "Benim için buna, sorumlulara karşı yaptırımlar da dahildir." ifadesini kullandı.

Baerbock, bir toplumun durumu konusunda kadın haklarının önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkede kadınlar güvende değilse kimse güvende değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında İran’ın Berlin Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaştı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

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