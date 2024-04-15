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Dünya

Almanya’da Müslüman karşıtı nefret suçları iki kattan fazla arttı

Erbil Başay  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Almanya’da Müslüman karşıtı nefret suçları iki kattan fazla arttı

Berlin

Almanya’da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) kaynaklı suçların 2023’te, 2022 yılına göre iki kattan fazla arttığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın, Alman hükümetinin, Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Christoph de Vries’in soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, ülke genelinde 2023’te 1464 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi. Bu sayı, 2022’de 610 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2024’ün ilk çeyreğinde de 137 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi.

Ayrıca 2023’te Müslümanlara yönelik nefret suçları sonucunda 53 kişi yaralanırken, bu sayı 2024’ün ilk çeyreğinde 9 olarak belirlendi.

Almanya'da 2023’te 5 bin 154 Yahudi karşıtı suç işlenirken, bunların sonucunda 56 kişi yaralandı.

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