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Dünya

Almanya’da kuraklık nedeniyle Brandenburg eyaletindeki Panke Deresi kurudu

Almanya’da yaşanan kuraklıktan dolayı Brandenburg eyaletinin Barnim Bölgesi'nde çıkan ve Berlin’de Spree Nehri'ne dökülen Panke Deresi'nin bir bölümü kurudu.

Erbil Başay   | 18.08.2022
Almanya’da kuraklık nedeniyle Brandenburg eyaletindeki Panke Deresi kurudu

Berlin

Ülkede uzun süredir yağmurun yağmaması ve aşırı sıcaklar sadece nehirlerdeki su seviyesinin düşmesine sebep olmadı, aynı zamanda küçük akarsuları ve ağaçları da etkiledi.

Barnim Bölgesindeki Panketal Beldesi'nde akan Panke Deresi kurdu, dere yatağında suyun yerine bitkiler ve taşlar görülüyor.

Panketal Belediye Başkanı Maximilian Wonke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki su kıtlığının kritik duruma ulaştığını belirterek, “Bu, ağaçlara baktığımızda görülür. Ağaçların tepesindeki yapraklar kahverengi olmaya başladı. Büyük ağaçlarda da. Bu, topraktaki su eksikliğinin ne kadar yaygın olduğunu gösterir. Su kıtlığının en çok göründüğü yer elbette Panke Deresi’dir. (Dere) Şu an da yok. Dere yatağı tamamen kurudu." dedi.

Wonke, bu durumdan endişe duyduğunu ifade ederek, "Burada yaşadığım 35 yılda böyle bir şey görmedim. Hiç olmadı da. Bu çok etkileyici ve korkutucu." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye olarak su kıtlığı konusunda bölgedeki su tesisini korumak için önlemler aldıklarını ifade eden Wonke, “Saat 17.00 ila 21.00'de bahçeleri sulamayı geçici olarak yasakladık. Bu da bu saatlerde bahçe işleri yapmak isteyen bahçe sahiplerini etkiliyor. “ diye konuştu.

Wonke, ancak burada sadece semptomlarla mücadele ettiklerini ve bunun su altyapısını korumaya yaradığını ifade ederek, büyük sorun olan su kıtlığıyla mücadele etmek için daha büyük önlemlerin alınması gerektiğini anlattı.

Bunun için yer altındaki suyu iyi bir şekilde kullanılması gerektiğini aktaran Wonke, “Yağmur suyunun daha fazla tutulması gerekiyor. Yağmur suyunun akarsular üzerinden denizlere gitmemesi lazım. Yeraltı suyunu tatmamız gerekir. Yeraltı su seviyeleri birkaç yıldır düşüyor. Bu bizim için bir alarm sinyali olmalı." şeklinde konuştu.

Brandenburg eyaletinde başka derelerin de kuruduğu veya buradaki su seviyelerinin ciddi bir şekilde azaldığı bildirildi.

Bölge yöneticileri halkı suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.

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