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Teknoloji

Almanya’da otomobil şirketleri yazılımda teknoloji devleriyle rekabet için anlaştı

Almanya'da otomotiv sektöründeki 11 şirketin, yeni nesil araçlarda Google gibi teknoloji şirketleriyle rekabet için ortaklaşa açık yazılım geliştirmek ve kullanmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladıkları bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Almanya’da otomobil şirketleri yazılımda teknoloji devleriyle rekabet için anlaştı

Berlin

Alman Otomobilciler Birliği'nden (VDA) yapılan açıklamada, VDA'nın desteğiyle otomotiv endüstrisindeki 11 şirketin açık kaynaklı yazılım geliştirmede rekabet öncesi işbirliği için 29. Uluslararası Otomotiv Elektroniği Kongresi'nde bir mutabakat zaptı imzaladıkları duyuruldu.

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Araç yazılımının hızını ve verimliliğini arttırmanın sektör için kritik hale geldiğinin vurgulandığı açıklamada, söz konusu anlaşmayla yazılım geliştirmede daha fazla hız, verimlilik ve güvenlik için işbirliği ve açık ve işbirlikçi bir ekosistemin temelinin atıldığı ifade edildi.

VDA'ye üye olmayan şirketlerinde açık kaynak platformuna katılabilecekleri belirtilen açıklamada, otonom sürüş platformunun seri olarak geliştirilmesine yönelik yazılım paketinin 2026'da hazır olacağı da bildirildi.

"Mutabakat Zaptı"nı imzalayanlar arasında Mercedes-Benz, Volkswagen Group ve BMW Group gibi otomobil üreticilerinin yanı sıra Bosch, Continental ve Valeo gibi önde gelen otomotiv tedarikçileri de yer aldı.

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