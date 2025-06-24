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Dünya

Almanya'da 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı

Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarında çıkan ve 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı.

Mesut Zeyrek  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Almanya'da 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı

Köln

Roth bölgesi itfaiyesince yapılan açıklamada, 400 acil müdahale personeli ve helikopterlerin çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangınında 2 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı, birine olay yerinde müdahale edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabilen yangın sırasında bölgede yaşayanların bir kısmının tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldığı ifade edildi.

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