Almanya'da 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı
Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarında çıkan ve 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı.
Köln
Roth bölgesi itfaiyesince yapılan açıklamada, 400 acil müdahale personeli ve helikopterlerin çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangınında 2 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı, birine olay yerinde müdahale edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
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Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabilen yangın sırasında bölgede yaşayanların bir kısmının tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.