Euro
8.65
Dolar
7.34
BIST 100
1,114.18
Altın
1,919.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya’da İslam din dersine karşı açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi

Almanya’da Saarland İdari Mahkemesi, okullarda İslam din dersi verilmesine karşı açılan davayı reddetti.

Erbil Başay   | 12.08.2020
Almanya’da İslam din dersine karşı açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi

Berlin

Ülke basınındaki haberlerde, Musevi Alman vatandaşının Saarland eyaletinde verilen İslam din derslerine karşı açtığı davanın, Saarland İdari Mahkeme tarafından, davacının "kişisel olarak etkilenmediği" ve "haklarının da ihlal edilmediği" gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Mahkemenin, İslam din dersinin düzenlenmesi ile davacının kişisel haklarının ne şekilde ihlal edildiğinin açıklığa kavuşmadığı ve bu kişinin din özgürlüğünün de etkilenmediğine işaret ettiği aktarıldı.

Saarland eyaletinde 4 ilkokulda model proje kapsamında verilen İslam din dersinin yasa dışı olduğunu savunarak dersin yasaklanmasını isteyen davacının, İslam din dersinin okutulmasının din ile devlet işlerinin ayrılması ilkesiyle uyuşmadığı ve din dersinin prensip olarak anayasaya aykırı olduğunu savunduğu ifade edildi.

Saarland eyaletinde Musevi din dersinin de desteklenmediğini ileri süren davacının, eyaletin model proje kapsamında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile iş birliği yapmasını da eleştirdiği kaydedildi.

Davacının mahkemenin kararına itiraz etme hakkı bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Saarland eyaletinde 5 yıldan beri devam eden ve bir yıl önce 4 yıl daha uzatılan model projede, Saarland eyalet yönetimi, İslam din dersinin okullarda verilmesinde 6 Müslüman dini kurumla iş birliği yapıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 371'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'da 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Önerimiz yüz yüze eğitimin en az bir ay başlatılmaması

Benzer haberler

Almanya’da İslam din dersine karşı açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi

Almanya’da İslam din dersine karşı açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi

Alman Hükümeti artan yeni Kovid-19 vakalarından endişe duyuyor

Yurt dışında yaşayan Türklerin gurbet yolculuğu sürüyor

Namibya, Almanya'nın 'soykırım tazminatı' teklifini kabul etmedi

Namibya, Almanya'nın 'soykırım tazminatı' teklifini kabul etmedi

Köln Kulübü, formadaki kent silüetinde caminin bulunmasını eleştiren üyenin ayrılma talebini onayladı

Köln Kulübü, formadaki kent silüetinde caminin bulunmasını eleştiren üyenin ayrılma talebini onayladı
ABD’nin Almanya’dan asker çekmesi ne anlama geliyor?

ABD’nin Almanya’dan asker çekmesi ne anlama geliyor?