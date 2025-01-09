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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna'ya yeni bir yardım paketine izin vermediği iddia edildi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya 3 milyar avroluk yeni bir yardım paketine onay vermediği öne sürüldü.

Cüneyt Karadağ  | 09.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna'ya yeni bir yardım paketine izin vermediği iddia edildi

Berlin

Spiegel dergisinin haberinde, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, 23 Şubat'taki genel seçimler öncesinde Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan ilave silah teslimatı için yaklaşık 3 milyar avroluk ek bütçeyi harekete geçirmek istediği belirtildi.

Haberde, Başbakan Scholz'un seçim öncesi ek askeri yardım planlarına sıcak bakmadığı ifade edildi.

Öte yandan, haberde Sosyal Demokrat Parti (SPD) çevrelerinde Başbakan Scholz'un seçim kampanyasında Ukrayna'ya başka silah teslimatı duyurmak istemeyebileceği, çünkü bunun potansiyel SPD seçmenlerini uzaklaştırabileceği yönünde spekülasyonlar olduğu kaydedildi.

Haberde, buna karşın Yeşiller partisinin silah harcamalarının artırılmasını talep ederek puan kazanmaya çalıştığı aktarıldı.

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