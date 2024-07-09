Dolar
32.87
Euro
35.59
Altın
2,364.62
ETH/USDT
3,062.50
BTC/USDT
57,101.00
BIST 100
10,830.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, kamp için geldiği Avusturya’da konaklayacağı otele giriş yapıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini sağlama çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya 3 Patriot hava savunma sistemi sağladığını ve başka ülkelerin de bu sistemleri sağlamasını ümit ettiğini söyledi.

Erbil Başay  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini sağlama çağrısı

Berlin

Scholz, Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Berlin-Brandenburg Havalimanında yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'nin Avrupa’da bir savaşın devam ettiği dönemde yapıldığını belirterek, "Avrupa'nın en büyük ülkesi Rusya, ikinci büyük ülkesi olan Ukrayna'nın bir kısmını ya da tamamını klasik emperyalist bir biçimde ilhak etmek için saldırdı." dedi.

Ukrayna'ya çok kapsamlı destek verilmesinin doğru olduğunu ifade eden Scholz, ihtiyaç süresince Ukrayna'nın yanında olacaklarını yineledi.

Almanya Başbakanı Scholz, füze dahil Ukrayna'nın kendisini ve halkını saldırılara karşı savunabilmesi için diğer ülkelerden Ukrayna'yı desteklemelerini istediklerini belirtti. Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya hava savunması için önemli olan 3 Patriot hava savunma sistemi verdiklerini kaydederek, "Diğer ülkelerden de daha fazla Patriot sistemi gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Biden'in sağlık durumu

Başbakan Scholz, bir gazetecinin, ABD'de sağlığı konusunda tartışmaların yaşandığı ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahibi olarak NATO Zirvesi'nde zorlanacağından endişe duyup duymadığına ilişkin sorusuna da "Hayır, öyle bir kaygım yok. ABD Başkanı ile yaptığım birçok görüşmeden, bu zirveye bizimle birlikte çok iyi ve çok net bir şekilde hazırlandığını biliyorum." yanıtını verdi.

NATO Zirvesi için hazırlanan ve alınacak kararların çoğunun Almanya ve ABD arasında istişare edilerek geliştirildiğini ifade eden Scholz, zirvenin başarılı geçeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden 16 il için kuvvetli yağış uyarısı
Dünya Doğayı Koruma Vakfının raporuna göre Akdeniz'in yüzde 87'si kirli
Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı
MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama
Bodrum'da orman yangını çıktı

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini sağlama çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini sağlama çağrısı

Porsche yılın ilk yarısında Çin etkisiyle daha az otomobil sattı

Meloni, NATO Zirvesi'nde "birlik olma ve değişen dünyaya uyum sağlama" mesajı verilmesini bekliyor

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesini vurmasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesini vurmasına tepki gösterdi
Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Ukrayna, Rusya'nın, çocuk hastanesini vurması üzerine BMGK'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Ukrayna, Rusya'nın, çocuk hastanesini vurması üzerine BMGK'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet