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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’da ateşkesin gerçekleşmesi çağrısında bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinin ardından Ukrayna’da ateşkesin gerçekleşmesi çağrısında bulundu.

Erbil Başay  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’da ateşkesin gerçekleşmesi çağrısında bulundu

Berlin

Scholz, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki durumun zirvedeki gündemin ana konuları arasında yer aldığına işaret eden Scholz, Ukrayna'nın bağımsız, egemen ve demokratik bir devlet olarak var olmasının merkezi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Barışın sağlanmasının ardından Ukrayna’nın AB yoluna devam etmesi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini aktaran Scholz, "Bunlar sağlamamız gereken şeylerdir ve buna elbette şimdi (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin önerileri temelinde bir ateşkesin gerçekleşmesi olasılığı da dahildir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin sonuçları ışığında bir ilk adımın mümkün göründüğünü belirten Scholz, "Ancak artık bunun gerçeğe dönüşmesi ve gerçekten kalıcı, bu kriterleri yerine getiren bir ateşkesle sonuçlanması gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan Scholz, Almanya ve AB’nin Ukrayna’yı desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Altyapı ve savunma harcamaları için milyarlarca avroluk kredi paketinin dün Almanya’daki Federal Mecliste kabul edilmesinin iyi bir sinyal olduğunu vurgulayan Scholz, bunun Almanya’nın savunması, Avrupa'da savunma alanında yapılacak işbirlikleri ve Ukrayna'ya askeri yardım yapılması konularındaki ihtiyaçları finanse etmeyi mümkün kılacağını belirtti.

Scholz, ülkenin alt yapısına da yatırım imkanı sağlanacağını kaydetti.

Federal Mecliste dün kabul edilen söz konusu paketin yarın Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) de geçmesi gerekiyor.

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