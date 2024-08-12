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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mesut Zeyrek  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Almanya Başbakanı Scholz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Nordrhein-Westfalen

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner'in yaptığı yazılı açıklamaya göre Başbakan Scholz, görüşmede Orta Doğu'da bölgesel bir çatışma tehlikesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a askeri gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapması çağrısında bulunan Scholz, Orta Doğu'daki şiddet sarmalının derhal kırılması gerektiğini, aksi takdirde bölge ülkeleri ve halkları için hesaplanamaz tehlikeler doğacağını belirtti.

Çatışmaların sona ermesi için ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılıp uygulanması gerektiğini vurgulayan Scholz, bunun bölgesel gerilimin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını savundu.

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