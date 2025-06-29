Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, CIA Direktörü ile telefonda görüştüğünü belirtti
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Moskova
Narışkin, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Amerikan mevkidaşımla telefon görüşmesi yaptım. Herhangi bir zamanda birbirimizi arama ve ilgimizi çeken konuları konuşma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.
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SVR Başkanı Narışkin, bu görüşmenin ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.