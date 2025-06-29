Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,441.70
BTC/USDT
107,966.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (YENİ GÖRÜNTÜ) İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
logo
Dünya

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, CIA Direktörü ile telefonda görüştüğünü belirtti

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, CIA Direktörü ile telefonda görüştüğünü belirtti

Moskova

Narışkin, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Amerikan mevkidaşımla telefon görüşmesi yaptım. Herhangi bir zamanda birbirimizi arama ve ilgimizi çeken konuları konuşma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

SVR Başkanı Narışkin, bu görüşmenin ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İBB soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliden "mal kaçırma" iddiaları
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi öldü
Şehit pilot Maden, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, CIA Direktörü ile telefonda görüştüğünü belirtti

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, CIA Direktörü ile telefonda görüştüğünü belirtti

UAEA Başkanı, İran'ın nükleer programıyla ilgili meselenin askeri operasyonlarla çözülemeyeceğini belirtti

CIA: İstihbaratımız İran'ın nükleer programının ciddi zarar gördüğünü teyit ediyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet