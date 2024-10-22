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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz: AB'nin aşırı kuralları Alman ekonomisinin en önemi sorunlarından biri

Almanya Başbakanı Scholz, AB regülasyonlarını, Alman ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olarak nitelendirerek, resesyona doğru ilerleyen ülke ekonomisinin büyümesini artırmak için bürokrasiyi azaltma ve sanayiyle birlikte çalışma sözü verdi.

Bahattin Gönültaş  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Almanya Başbakanı Scholz: AB'nin aşırı kuralları Alman ekonomisinin en önemi sorunlarından biri

Berlin

Scholz, Almanya İşverenler Federasyonunun Berlin'de düzenlediği "İşverenler Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, AB regülasyonlarını Alman ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olarak nitelendirdi.

AB'nin aşırı regülasyonlarıyla bürokraside "hayret verici" uygulamalar ortaya çıkardığını anlatan Scholz, "AB'de bürokrasiyi büyük ölçüde azaltmamız gerekiyor." dedi.

Alman ekonomisinin jeopolitik çatışmalardan olumsuz etkilendiğini belirten Scholz, işverenlere ekonomiyi bürokrasiden kurtarma sözünü verdi.

Olaf Scholz, "Enflasyondan, artan faiz oranlarından, jeopolitik çatışmalardan ve gergin tedarik zincirlerinden, sanayileşmiş ve ihracat odaklı bir ülke olarak diğerlerinden daha fazla etkilendik." diye konuştu.

Scholz, şirketleri tedarik zincirlerinde insan hakları ve çevre koruma standartlarına uymaya zorlayan Avrupa'nın yeni Tedarik Zinciri Yasası'na atıfta bulunarak, "Bunu söyledik, ortadan kaldırılacak." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak ekonominin büyümesini sağlamak için bürokrasiyi azaltmak, yatırımları artırmak ve rekabetçi enerji fiyatı oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Scholz, daha fazla büyümeye ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Scholz, ülkenin daha fazla vasıflı işçiye ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Öte yandan Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel rüzgarlar ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) de 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Alman ekonomisi geçen yıl da alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu. Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

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