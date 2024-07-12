Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,123.80
BTC/USDT
57,743.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, ABD'nin ülkesine uzun menzilli füze konuşlandırma kararını savundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "caydırıcı olacakları" gerekçesiyle ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirme planını savundu.

Cüneyt Karadağ  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Almanya Başbakanı Scholz, ABD'nin ülkesine uzun menzilli füze konuşlandırma kararını savundu

Berlin

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Berlin'deki ortak basın toplantısında konuşan Scholz, bu kararın Rusya ile bir gerilime yol açabileceği yönündeki endişelere katılmadığını belirterek, "2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip silahlar caydırıcı güce sahip ve gelebilecek saldırıların en başından engellemesi gerekiyor." dedi.

Scholz, olası bir savaşı önlemek istediklerini, müttefikleriyle uzun menzilli sistemleri ortaklaşa geliştirmek üzere bir anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. ABD füzelerinin Almanya'da konuşlandırılmasının ülkesinin güvenlik stratejisiyle "mükemmel bir uyum" sağladığını kaydeden Scholz, "Bu durum caydırıcı etkisi nedeniyle güvenliği arttırıyor." diye konuştu.

Alman Başbakan, ülkesinin Ukrayna'ya yapacağı silah sevkiyatının Rusya ile doğrudan bir çatışmaya yol açmayacağı yineleyerek, "Burada aldığımız kararlarda her zaman ülkemizin ve NATO'nun güvenliğini göz önünde bulundurduğumuz da bir o kadar açıktır. Bu da yeterince güçlü olmamızı sağlamayı içeriyor. Bu elbette hava savunmasını ve caydırıcılık olasılığını da içeriyor." ifadelerini kullandı.

Kore yarımadasında yaşanan gerginlik endişe kaynağı

Kore yarımadasındaki gerginlikten endişe duyduklarını vurgulayan Scholz, "Rusya ve Kuzey Kore arasında aylardır gözlemlediğimiz artan işbirliği, BM yaptırımlarının açık bir ihlalidir. Bu bölgede daha fazla istikrarsızlık riski bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki tehdidi gördüklerine işaret eden Scholz, BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya ile birlikte aldığı çok net kararların bulunduğunu ve Rusya'nın bu kararları çiğnediğini savunarak, "Bu kabul edilemez ve bölgedeki güvenliği de tehlikeye atıyor." dedi.

2017 yılında Almanya'nın savunmaya 38 milyar avro bütçe ayırdığını hatırlatan Scholz, bu rakamın 2028'de 80 milyar avro olacağını söyledi.

Kişida: Ukrayna'ya azami desteğe devam edeceğiz

Japonya Başbakanı Kişida ise Ukrayna'daki durumun Doğu Asya'da da olabileceği uyarısında bulunarak, "Bu bilinçle Ukrayna'ya azami destek sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kişida, silah sevkiyatı konusunda ülkesindeki anayasal kısıtlamalara işaret ederek, "Yine de bu kısıtlamalar çerçevesinde azami destek sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu NGS için türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması bizi ciddi manada rahatsız etmiştir

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz, ABD'nin ülkesine uzun menzilli füze konuşlandırma kararını savundu

Almanya Başbakanı Scholz, ABD'nin ülkesine uzun menzilli füze konuşlandırma kararını savundu

Japonya'dan iğne oyasını öğrenmek için Elazığ'a geldiler

ABD'de üretici enflasyonu haziranda beklentileri aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den yurda döndü
ABD, Gazze'ye kurulan geçici limanı tamamen kaldıracak

ABD, Gazze'ye kurulan geçici limanı tamamen kaldıracak
ANALİZ - ABD terörü hem raporluyor hem destekliyor

ANALİZ - ABD terörü hem raporluyor hem destekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet