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Dünya

Alman seçmenler, 23 Şubat seçimlerinin ardından siyasi istikrarsızlık bekliyor

Almanya'da yayımlanan yeni bir ankete göre, seçmenlerin büyük çoğunluğu, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim sonrası siyasi istikrarsızlıktan endişe ediyor.

Cüneyt Karadağ  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Alman seçmenler, 23 Şubat seçimlerinin ardından siyasi istikrarsızlık bekliyor

Berlin

Kamu yayıncısı ARD tarafından yapılan son anket sonucuna göre, seçmenlerin yüzde 69'u seçimden sonra istikrarlı bir hükümet kurulması konusunda "çok büyük" endişeler taşıyor.

Ankette, partilerin son oy oranlarına yönelik sonuçlar da açıklandı.

Buna göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 31 oyla birinci, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 21 oyla ikinci sırada yer alıyor.

Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 15, Yeşillerin yüzde 14, Sol Partinin ise yüzde 5 oyu bulunuyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partileri ise seçim barajı olan yüzde 5'in altında kalıyor.

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