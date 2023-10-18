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Dünya

Alman polisi, Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen eylemcilere müdahale etti

Almanya'da polis, Gazze'deki hastane saldırısının ardından Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen eylemcilere müdahale etti.

Ömer Sercan Karkuş, Cüneyt Karadağ  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Alman polisi, Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen eylemcilere müdahale etti

Berlin

Başkent Berlin'in Neukölln ilçesinde Arap vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Sonnenallee Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından Filistin'e destek vermek istedi.

Polis göstericilere izin vermeyince arbede yaşandı. Polis araçlarına havai fişek ve şişe atılmasının ardından göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullanıldı. Bu sebeple bazı göstericiler hafif şekilde yaralanırken; polis, bazı göstericileri kimlik tespiti yapmak amacıyla kısa süreliğine gözaltına aldı.

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ettikten sonra dağıldı.

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