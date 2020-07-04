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Dünya

Alman medyası: Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok

Alman medyasında, Türkiye için seyahat uyarısına devam edilmesinin arkasında sağlık endişeleri değil siyasi nedenler bulunduğu yer alırken, Türkiye’nin "çifte standart" suçlamasında haklı sebepler olduğu belirtildi.

Erbil Başay   | 04.07.2020
Alman medyası: Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok

Berlin

Alman medyasında, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği’nin yeni tip koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye için seyahat uyarısına devam etmesinin arkasında, sağlık endişeleri değil siyasi nedenler bulunduğu yer alırken, Türkiye’nin "çifte standart" suçlamasında haklı sebepler olduğu belirtildi.

Die Welt gazetesinin haberinde, Kovid-19 salgını kisvesi altında Almanya’nın Türkiye’ye karşı başka çıkar oyunu oynamaya çalıştığı kaydedildi.

Türkiye’deki vaka sayılarının diğer birçok ülkeden daha kötü olmadığına işaret edilen haberde, sağlık açısından bakıldığında, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarsının "mantıklı olmadığı" vurgulandı.

Haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Alman TÜV şirketinin ve Türk sertifikasyon programlarının otel tesislerinin güvenli olmasını sağladığını aktardığı ifade edildi.

Türk Dışişleri Bakanının, Almanya’nın daha kötü durumdaki ülkelerde tatil yapılmasına izin verdiğine işaret ettiği belirtilen haberde, Çavuşoğlu’nun bununla “Avrupa’daki koronavirüs merkezlerinden biri olan” İngiltere’yi işaret ettiği kaydedildi.

Haberde, "Ancak tıbbi gerçeklik, Kovid-19 dış politikasında zaten ikincil bir rol onuyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

"Böyle davranmak hem dürüstçe olmaz hem de siyaseten akılsızca olur"

“Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND) adlı medya kurumunun konuyla ilgili yorumunda, Türkiye’nin Berlin ve Brüksel’in seyahat uyarısına ilişkin eleştirilerinde haklılık tarafı bulunduğu ifade edildi.

Yorumda, “Çavuşoğlu’nun Berlin ve Brüksel’in çifte standart uyguladığı suçlamasında birtakım gerçek yönleri bulunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman hükümetinin seyahat uyarısını daha iyi gerekçelendirmesi gerektiği belirtilen yorumda, Almanya'nın, bunu yapmadığı takdirde, Ankara’yı rehin almak için seyahat uyarısını kötüye kullandığı suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

Yorumda, “Böyle davranmak hem dürüstçe olmaz hem de siyaseten akılsızca olur. Türkiye ile olan siyasi çekişmeler tatilcilerin sırtından çözülemez.” denildi.

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