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Dünya

Alman makamlarının iki göçmen Müslüman çocuğu ailesinden ayırması tepki çekti

Almanya'nın Bremerhaven kentinde iki Müslüman göçmen çocuğun polis ve çocuk esirgeme kurumu görevlilerince ailesinden zorla alınması, polisin görevini kötüye kullandığı ve çocukların haksız yere ailesinden alındığı yönünde tepkiye yol açtı.

Cüneyt Karadağ  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Alman makamlarının iki göçmen Müslüman çocuğu ailesinden ayırması tepki çekti

Berlin

İki Müslüman göçmen çocuğun Almanya'da polis ve ilgili yetkililerce ailesinden zorla alınmasına ilişkin, çocuklardan birinin olay sırasında korkup ağlayarak görevlilere direndiğini gösteren video, sosyal medyada geniş yer buldu.

Aile üyelerinin polis memurlarına çocuğun bazı sağlık sorunları olduğunu ve kendilerinden alınmaması gerektiğini anlatmaya çalıştığı anların kaydedildiği videoda, polis memurlarından birinin de aileye mahkeme ve Bremerhaven Kadın, Aile ve Gençlik Dairesinin kararını uygulamak için orada bulunduklarını söylediği de duyuluyor.

Görüntüleri paylaşan ve olaya tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı, Alman polisini görevini kötüye kullanmak ve Gençlik Dairesi yetkililerini çocukları haksız yere ailesinden almakla suçluyor.

Sosyal medyada konunun LGBT ile ilgili olduğu iddia edildi

Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntüdeki çocuğun Müslüman ailesinden alınma nedeninin, ailenin çocuğa "İslam'da LGBT'nin kabul edilmediğini öğretmesi" olduğunu iddia etti.

İddialara göre sosyal medyada görüntüsü paylaşılan çocuk, okulun aileyi bu gerekçeyle yetkililere bildirmesi sonucunda ailesinden alındı.

Bremerhaven'deki Kadın, Aile ve Gençlik Dairesi ise henüz bu iddialara ilişkin kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Polis, çocukların bu hafta ailesinden alındığını doğruladı

Konuya ilişkin iki yazılı açıklama yapan Bremerhaven polisi, ilk etapta olayın bu hafta meydana geldiğini doğruladı ancak daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

Açıklamada, olayın bilindiği ve incelendiği belirtilerek, "Spekülasyonlara katılmak istemiyoruz. Lütfen bu spekülasyonları yayarak çalışmalarımızı engellemeyin." ifadeleri yer aldı.

Bremerhaven polisinin ikinci yazılı açıklamasında ise görüntülerin "yanlış iddialarla yorumlandığı" belirtilerek, "Video, iki çocuğun mahkeme kararıyla gözaltına alınmasından küçük bir kesiti gösteriyor. Polis bu operasyonda Gençlik Dairesine yardımcı olmuştur. Çocukların bakıma alınması her zaman son çaredir ve sadece ciddi nedenlerle gerçekleşir." değerlendirmesinde bulunuldu.




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