Euro
9.89
Dolar
8.40
BIST 100
1,456.07
Altın
1,794.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya’da Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı’nın temel atma törenine katılıyor
logo
Dünya

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin Batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 17.08.2021
Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici

Berlin

Steinmeier, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Kabil’deki görüntülere ve Afganistan’daki gelişmelere kimsenin kayıtsız kalamayacağını belirtti.

"Kabil havaalanındaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici." ifadesini kullanan Steinmeier, Almanya’nın şimdi Afganistan’daki vatandaşlarını ve Almanya’ya yardım eden Afganları tahliye etmesi gerektiğini aktardı.

Steinmeier, Afgan hükümetinin hızlı yıkılması ve Taliban’ın direniş olmadan ülke yönetimini ele geçirmesinin gelecekte kalıcı etkiler bırakacağını dile getirerek, Afganistan’da yıllarca süren çabaların başarısızlığının "temel soruları" gündeme taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu soruların hızlı değil, dürüst bir şekilde cevaplandırılması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da bazı hastane bölümleri tekrar Kovid-19 servisine dönüştürüldü
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 600'ü geçti
İran'da salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
Dünya genelinde 4 milyar 720 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici

Alman hükümeti, Lufthansa'daki payını hisse satarak yüzde 15'e kadar azaltacak

Kovid-19 aşısı Alman ekonomisine yaradı

Almanya'da son 9 haftanın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Almanya'da son 9 haftanın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Alman makinistlerin grevi ülke genelinde ulaşımı aksattı

Alman makinistlerin grevi ülke genelinde ulaşımı aksattı
Almanya'da binlerce kişiye Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı

Almanya'da binlerce kişiye Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı