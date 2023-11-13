Dolar
28.60
Euro
30.58
Altın
1,945.64
ETH/USDT
2,078.10
BTC/USDT
36,649.00
BIST 100
7,568.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya

Alman Continental otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, 2025'ten itibaren yılda 400 milyon avro tasarruf etme planı kapsamında otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Alman Continental otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Berlin

Continental’den yapılan açıklamada, şirketin 2025'ten itibaren maliyetlerden yılda 400 milyon avro tasarruf yapma planı yaptığı belirtildi.

Bunu başarmak için şirketin işten çıkarma dahil tüm birimler ve tüm düzeyleri kapsayan geniş bir yelpazede önlemler geliştirdiği ifade edilen açıklamada, işten çıkarmaların tam sayısının henüz belli olmadığı vurgulandı.

Continental otomotiv bölümünden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Philipp von Hirschheydt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, önlemlerin otomotiv sektörünün rekabet gücünü güçlendirmek için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle verimliliği ve etkinliği önemli ölçüde artırmak için satıştan araştırma ve geliştirmeye, üretime kadar tüm fonksiyon ve süreçlere açık fikirlilikle bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde ise Continental’in otomotiv bölümünde planlanan işten çıkarmaların sayısının 5 bin 500 civarında olabileceği ve bunların 1.100'den fazlasının şirketin Almanya'daki 30 lokasyonunda olacağı iddia edildi.

Grup, 2022 sonu itibarıyla 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaş'ta yağmurun ardından denizin rengi değişti
Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da sağanağın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerine ilişkin açıklama
İzmir'de sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Alman Continental otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Alman Continental otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Volkswagen, idari maliyetleri yüzde 20 azaltmayı planlıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze için ateşkes çağrılarına destek vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor
Otomotiv üretimi 10 ayda yüzde 12 arttı

Otomotiv üretimi 10 ayda yüzde 12 arttı
Almanya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Almanya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet