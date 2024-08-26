Aksa'da "sinagog" inşa etmek istediğini söyleyen İsrailli aşırı sağcı Bakan'a tepkiler büyüyor
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
Ankara
İsrailli siyasetçiler, aşırı sağcı Ben-Gvir'in çıkışlarına tepki gösteriyor.
Gallant, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da statükoya meydan okumanın "tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem" olduğunu kaydetti.
Bakan Gallant, açıklamasında, "Ben-Gvir'in eylemleri İsrail devletinin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.
Ana muhalefet: Netanyahu hükümeti kontrolü kaybetti
Ana muhalefet lideri Yair Lapid de Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösterdi.
Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'nın statüsünde değişim olmadığı açıklamalarına işaret ederek, statükonun gerçekten değişmediğini ancak Ben-Gvir'in bunu ölçemediğini savundu.
Lapid, Netanyahu hükümetinin "kontrolü kaybettiğini" ifade etti.
İçişleri Bakanı Netanyahu'ya çağrı yapmıştı
İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulunmuştu.
Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.
Aşırı sağcı Ben Gvir'den Gallant'a "jet" yanıt
Öte yandan Bakan Ben-Gvir'in, Savunma Bakanı Gallant'a cevabı gecikmedi.
Gallant'ın "Hamas'a boyun eğdiğini" savunan ve Hamas ile yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini eleştiren Ben-Gvir, Savunma Bakanı'nın "yenilgiyi kabul eden anlayışın yıkıcı politikasını" Lübnan Hizbullahı'na karşı da sürdürmeyi seçtiğini öne sürdü.
Ben-Gvir, Hizbullah'a karşı "kesin bir savaş" yürütülmesi çağrısında bulundu.
-Aşırı sağcı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söylemişti
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etmişti.
Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.
Sık sık Aksa'ya baskın düzenliyor
Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.
En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.