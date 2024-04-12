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Dünya

Akdeniz'de aynı gün iki göçmen faciası yaşandığı ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de 10 Nisan'da iki ayrı göçmen teknesi kazasının yaşandığını bildirdi.

Barış Seçkin  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Akdeniz'de aynı gün iki göçmen faciası yaşandığı ortaya çıktı Fotoğraf: Lorena Sopena/AA

Roma

Lampedusa Adası'nın 30 mil güneydoğusunda 10 Nisan'da küçük bir teknenin batmasının dışında aynı gün birkaç saat önce bir başka göçmen teknesi kazasının daha yaşandığı ortaya çıktı.

IOM Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, X platformundan yaptığı paylaşımda, "İki gün önce meydana gelen ve 24 kurban olan (9 ölü, 15 kayıp) tekne kazasına ek olarak, ondan birkaç saat önce başka bir teknenin battığı bugün öğrenildi: O tekneden de 45 kişi kayıp." ifadesini kullandı.

Di Giacomo, "Bir göçmen, her iki tekne kazasından da kurtulduğunu anlattı. İlk tekne kazasından kurtulan tek kişi, daha sonra batacak ve başka bir küçük tekne tarafından kurtarılmış. Daha sonra diğer hayatta kalan göçmenlerle Lampedusa'ya götürülmüş." değerlendirmesinde bulundu.

Flavio Di Giacomo, her iki teknenin de demirden yapıldığını ve Tunus'tan hareket ettiğini belirtti.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından 11 Nisan'da yapılan açıklamada, 10 Nisan'da batan küçük tekneden 22 kişinin kurtarıldığı, 9 kişinin de cansız bedeninin çıkarıldığı duyurulmuştu.

Kurtarılanlar ilk ifadelerinde teknelerinde 15 kişi daha bulunduğunu ve bunların kayıp olduğunu bildirmişti.

IOM'un kayıp düzensiz göçmenlere yönelik bilgileri derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 10 Nisan'a kadar 413 göçmen denizde kayboldu.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu yıl 1 Ocak-12 Nisan döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 16 bin 093 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 32 bin 324 idi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

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