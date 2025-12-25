Dolar
Dünya

Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin Süveyda iline hava saldırısı düzenledi

Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesi kırsalına hava saldırısı düzenledi.

Muhammed Karabacak  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin Süveyda iline hava saldırısı düzenledi

Şam

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin kendi muhabirine dayandırdığı haberine göre, Ürdün'e ait olduğu değerlendirilen bir savaş uçağı, silah tüccarlarının silah deposu olarak kullandığı El-Kefr beldesinin doğusundaki spor kompleksi ile Tel Kalib çevresini hedef aldı.

Saldırıya ilişkin Ürdün tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sınır hattında gerçekleştirilen hava bombardımanıyla çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

