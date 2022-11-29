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Dünya

Afrikalı 3 düzensiz göçmen tankerin dümen kanadında Nijerya'dan İspanya'ya 11 günde ulaştı

Nijerya'dan yola çıkan 3 düzensiz göçmen bir tankerin dış dümen kanadına oturarak 11 günde İspanya'nın Kanarya Adaları'na vardı.

Şenhan Bolelli   | 29.11.2022
Afrikalı 3 düzensiz göçmen tankerin dümen kanadında Nijerya'dan İspanya'ya 11 günde ulaştı Kaynak: @salvamentogob

Madrid

Kanarya Adaları özerk yönetimi sahil güvenlik kurumundan yapılan açıklamaya göre, Malta bandıralı tanker "Alithini II"nin arka tarafında bulunan ve sudan sadece yarım metre yükseklikteki dümen kanadına oturan 3 düzensiz göçmen, 11 günlük seyahatin ardından Kanarya Adaları'nın Las Palmas de Gran Canaria limanına ulaştı.

Nijerya'nın Lagos limanından hareket eden gemi limanına geldiğinde yetkililer dümende oturan göçmenleri fark ederek sahil güvenliğe haber verdi.

Yetkililer, vücutta su kaybı, halsizlik gibi sağlık sorunları olan üç düzensiz göçmenin tedavi için hastaneye götürüldüklerini açıkladı.

Hayatlarını ortaya koyarak Avrupa'ya gelmeye çalışan Afrikalı düzensiz göçmenler geçmişte de benzer yolculukları denemişti.

Ekim ayında ve Kasım 2020'de Lagos'tan yola çıkan petrol tankerlerinde, 3'er düzensiz göçmen yine dış dümen kanadında seyahat ederek İspanya'ya ulaşmıştı.

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