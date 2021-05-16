Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı.

Adam Abu-bashal   | 16.05.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı

Abuja

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 126 bin 445'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 723 bin 931 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 256 bin 752'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 38 milyon aşı ulaştı, 22,4 milyon doz aşı uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı
İran'da son 24 saatte 303 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Peru’da, Kovid-19 salgınında ölü sayısının artması nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı
'Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum'
Türkiye Kovid-19'la mücadelede 'kademeli normalleşme dönemi'ne geçiyor

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 717 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 700 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı
Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının insanlığın ortak kullanımına açılması tartışılıyor

Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının insanlığın ortak kullanımına açılması tartışılıyor