Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 965'e ulaştı.
İstanbul
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 325 bin 510'a yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 80 bin 965 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 756 bin 909'a çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.