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Dünya, Koronavirüs

Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 965'e ulaştı.

Gökhan Kavak   | 20.01.2021
Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 325 bin 510'a yükseldi. 

Kovid-19 nedeniyle 80 bin 965 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 756 bin 909'a çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

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