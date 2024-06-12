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Dünya

Afrika Boynuzu, iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerden biri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika Boynuzu'nun iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerden biri olduğunu bildirdi.

Gökhan Kavak  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Afrika Boynuzu, iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerden biri

İstanbul

DSÖ Büyük Afrika Boynuzu Olay Yöneticisi Liesbeth Aelbrecht, basına yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin bölgeyi olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Aelbrecht, düzensiz yağışlar, artan sıcaklık, kuraklık ve şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle Afrika Boynuzu'nun iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğini ve en savunmasız bölgelerden biri olduğunu belirtti.

Son yıllarda, Afrika Boynuzu'nda benzeri görülmemiş bazı olaylara tanık olunduğuna işaret eden Aelbrecht, "4 yıllık tarihi bir kuraklığın ardından geçen yılın sonunda El Nino'nun neden olduğu yıkıcı seller geldi. Geçtiğimiz aylarda ise haftalarca süren aralıksız sağanak yağmurların Doğu Afrika'da yıkıcı sellere neden olduğu başka bir krizle karşı karşıya kaldık." dedi.

Aelbrecht, son haftalarda Burundi, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Somali ve Tanzanya'da tahminen 1,6 milyon kişinin olumsuz hava koşullarından etkilendiğini söyleyerek bu süreçte 528 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 480 bin kişinin ise yerinden edildiğini belirtti.

Öte yandan Aelbrecht, kirlenen sular nedeniyle salgın hastalıkların da arttığı uyarısı yaptı.

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