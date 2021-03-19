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Dünya, Koronavirüs

Afrika Birliği üye ülkelere AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdürmelerini önerdi

Africa CDC'den yapılan açıklamada, 16 Mart'ta uzmanlarla yapılan ortak toplantıda, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğu kararına varıldığı belirtildi.

Tufan Aktaş   | 19.03.2021
Afrika Birliği üye ülkelere AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdürmelerini önerdi

İstanbul

Afrika Birliği (AfB), üye ülkelere AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını kullanmayı sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamada, 16 Mart'ta uzmanlarla yapılan ortak toplantıda, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğu kararına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar aşı ile rapor edilen durumlar arasında nedensel bir bağ bulunamadığı, daha da önemlisi kanda pıhtılaşma görülen vakaların sayısının normal zamanda toplumda görülenden daha fazla olmadığı ifade edildi.

Üye ülkelere aşıyı kullanmayı sürdürmeleri önerilen açıklamada, bu ülkelerden aşı vurulan kişilerin izlenmesi ve tüm olumsuz durumların rapor edilmesi de istendi.

Açıklamada, Afrika'ya ulaşan 23,6 milyon aşının yüzde 87'sinin AstraZeneca aşısı olduğu hatırlatıldı.

Almanya, Fransa ve İspanya'nın bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), dün, AstraZeneca aşısının "güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu" duyurmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bugün aynı yönde görüş bildirmişti.

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