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Dünya

Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi.

Sümeyye Dilara Dinçer, Sayed Khodaiberdi Sadat, Abdullah Yasin Güler   | 22.06.2022
Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi

Ankara

Afganistan acil durum yetkilisi, şiddetli depremde en az 920 kişinin öldüğünü, 600 kişinin yaralandığını söyledi.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirmişti.

Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Afganistan halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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