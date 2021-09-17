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Dünya

Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresi 6 ay uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Betül Yürük   | 17.09.2021
Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresi 6 ay uzatıldı

Birleşmiş Milletler

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkedeki BM misyonunun geleceği sorgulanırken, BM Güvenlik Konseyi, UNAMA'nın görev süresi 6 ay daha uzattı.

Kararda, özellikle kadınların da eşit bir şekilde temsil edileceği kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurulmasına vurgu yapan BM Güvenlik Konseyi, kadın, kız çocukları ve azınlıkların haklarına saygı duyulması çağrısı yaptı.

Tüm taraflara güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısı yapılan kararda, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeye yönelik terör saldırısı düzenleme, terör eylemleri planlama, terörü finanse etme, teröristleri barındırma ve eğitmek için kullanılmaması gerektiği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ise 31 Ocak 2022'ye kadar son siyasi, güvenlik ve sosyal gelişmeler doğrultusunda UNAMA için stratejik ve operasyonel tavsiyeler içeren bir rapor sunmasını istedi.

UNAMA, Afganistan'da 2002 yılından beri görev yapıyor.


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