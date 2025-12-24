Dolar
Dünya

Venezuela lideri Maduro, BM Güvenlik Konseyi'nden "ezici destek" aldıklarını savundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine ait petrol tankerlerine el koyması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden "ezici destek" gördüklerini söyledi.

Sinan Doğan  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Venezuela lideri Maduro, BM Güvenlik Konseyi'nden "ezici destek" aldıklarını savundu

Bogota

Başkent Caracas’ta bir Noel fuarını ziyaret eden Maduro, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela’nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen acil toplantıya değindi.

ABD’nin Venezuela’ya ait petrol tankerlerine el koymasını bir kez daha "korsanlık" olarak yorumlayan Maduro, "Hiç kimse Venezuela’yı yenilgiye uğratamayacak. Güvenlik Konseyi, Venezuela’ya serbest seyrüsefer ve serbest ticaret hakkı konusunda oldukça ezici destek veriyor." dedi.

Öte yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi toplantısında ABD hükümetinin tüm yalanlarını çürüttüğünü ileri sürdü.

ABD’nin sömürgeci bir mantıkla hareket ettiğini vurgulayan Gil, şunları kaydetti:

"Dünyadaki hiçbir ülke, hatta ABD’nin tarihi müttefikleri bile, sahte bir uyuşturucuyla mücadele gerekçesi altında özgür ve egemen bir ulusu boyun eğdirmek amacıyla güç kullanımını ya da güç kullanma tehdidini onaylamadı. Konsey toplantısında, Venezuela halkına devredilemez biçimde ait olan petrol kaynaklarına el koymaya yönelik açık denizlerdeki korsanlık eylemleri kınandı."

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık'ta, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Maduro, dün Trump'a dün yaptığı açıklamada, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullanmıştı.

Benzer haberler

