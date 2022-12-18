Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,175.10
BTC/USDT
16,675.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde konuşuyor
logo
Dünya

Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu 19 kişi öldü

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Bilal Güler   | 18.12.2022
Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu 19 kişi öldü

Kabil

Pervan Vilayet Sözcüsü Said Himatullah Şamim, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin yaralandığını aktardı.

Şamim, olayın kurbanları arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek tünelde mahsur kalanların olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Taliban geçici hükümetinin Bayındırlık Bakanlığı Sözcüsü Mevlevi Hamidullah Misbah, çok sayıda aracın yandığını ancak yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Görgü tanıkları, tünelin geçişlere kapatıldığını ve yüzlerce kişinin mahsur kaldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, yaralıların hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Patlamanın, yakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Türkiye Karadeniz'den gelen soğuk havanın etkisine girecek
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de üçlü görüşme gerçekleştirdi
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Benzer haberler

Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu 19 kişi öldü

Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu 19 kişi öldü

Pakistan'dan Afganistan uyarısı: El çekersek yeniden girmek zorunda kalırız

Almanya'da dev akvaryum patladı

Yetersiz beslenme nedeniyle sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor

Yetersiz beslenme nedeniyle sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor
Ukrayna'dan gelen hediye Polonya'daki polis merkezinde patladı

Ukrayna'dan gelen hediye Polonya'daki polis merkezinde patladı
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet