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Dünya

Afganistan'da NATO ile çalışan 500 Afgan ile aileleri tahliye edildi

NATO, daha önce Afganistan'da ittifak için çalışan 500 Afgan ile ailelerinin bu ülkeden tahliye edildiklerini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.09.2021
Afganistan'da NATO ile çalışan 500 Afgan ile aileleri tahliye edildi Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Mukabele Kuvvetinin müttefiklerle ve uluslararası toplumla birlikte tahliyeleri ve yeniden yerleştirme çabalarını desteklediği belirtildi.

NATO çalışanları ve ailelerinin yanı sıra Afganistan'da ittifak ile çalışan kişilerin de güvenli yerlere götürülmelerine yönelik taahhüdün hatırlatıldığı açıklamada, "NATO ile çalışan 500'den fazla Afgan ve aileleri tahliye edilmiştir ve müttefik askerlerce desteklenen Avrupa genelindeki üslerde bulunan geçici tesislere güvenli şekilde yerleştirilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu kişilerin müttefik ülkelere gönderilmeleri için düzenlemeler yapılırken NATO'nun bu kişilere ev, bakım ve destek sağlanması konusunda müttefiklerle çalıştığı kaydedildi. Bu kişilerin ne zaman tahliye edildiklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, koalisyon çabaları kapsamında Kabil havalimanından bugüne kadar 12 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

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