Dolar
41.16
Euro
47.99
Altın
3,478.77
ETH/USDT
4,395.30
BTC/USDT
110,165.00
BIST 100
11,272.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Dünya

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1000'i aştı

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 1000'i aştı.

Ecem Şahinli Ögüç, Şilan Turp  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1000'i aştı

Celalabad

Afganistan'da yerel yetkililer, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin detayları paylaştı.

Yetkililer, depremde hayatını kaybeden kişi sayısının 1000'i aştığını, yaralı sayısının da 3 bine yükseldiğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü aktaran yetkililer, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğini belirtti.

Yetkililer, deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapandığını ancak ulaşılması güç bölgelere erişim sağlanabilmesi için kapalı yolların yeniden açılacağını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiğini belirten yetkililer, halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere’nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarın Mevlit Kandili
Türkiye'de 3 bölge kuraklık sinyali veriyor
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 25 sanık hakim karşısında
Emine Erdoğan'dan Çin'de katıldıkları programlara ilişkin video paylaşımı
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" başlıklı bülten yayımladı

Benzer haberler

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1000'i aştı

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1000'i aştı

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Depremde hayvanları telef olan besici devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

Japonya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da tarihi Uzun Çarşı esnafı geçici prefabrik dükkanlarında faaliyete başladı

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı esnafı geçici prefabrik dükkanlarında faaliyete başladı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet