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Dünya

Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Afganistan’ın Paktiya vilayetinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 04.03.2022
Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Ziar Khan Yaad/AA

Afganistan

Taliban yönetiminin Paktiya Emniyet Amiri Mevlevi Keramet, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Dend Patan ilçesinde bir camide akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Keramet, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 20’den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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