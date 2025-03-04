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Dünya

Afganistan yönetimine göre ülkedeki BM misyonu geçen yıl "etkisiz" kaldı

Afganistan yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) geçen yıl "etkisiz kaldığını" bildirdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Afganistan yönetimine göre ülkedeki BM misyonu geçen yıl "etkisiz" kaldı

İstanbul

TOLO News'ın haberine göre, Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, UNAMA raporlarının ülkenin gerçeklerini yansıtmadığını ifade etti.

UNAMA'nın Afganistan'ın diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmesi için kendilerine "yardım etme sorumluluğu" olduğunu belirten Mücahid, misyonun geçen yıl "etkisiz kaldığı" değerlendirmesini yaptı.

Mücahid, BM'nin "büyük dünya güçlerinin etkisi altında kaldığını" ve Afganistan'la ilgili aldığı kararların "şüpheli" olduğunu kaydederek, "(UNAMA) Daha aktif olmalılar, Afganistan'ın diğer ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeliler. Hala bir boşluk var, güven yaratmalılar." ifadelerini kullandı.

UNAMA, 2002'de 1401 sayılı BMGK kararıyla kurulmuş, görev süresi her yıl uzatılmıştı. Görev süresi 17 Mart'ta sona erecek misyonun, görev süresinin uzatılması konusunda BM Güvenlik Konseyinde toplantı yapılması bekleniyor.

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