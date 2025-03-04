Afganistan yönetimine göre ülkedeki BM misyonu geçen yıl "etkisiz" kaldı
Afganistan yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) geçen yıl "etkisiz kaldığını" bildirdi.
İstanbul
TOLO News'ın haberine göre, Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, UNAMA raporlarının ülkenin gerçeklerini yansıtmadığını ifade etti.
UNAMA'nın Afganistan'ın diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmesi için kendilerine "yardım etme sorumluluğu" olduğunu belirten Mücahid, misyonun geçen yıl "etkisiz kaldığı" değerlendirmesini yaptı.
Mücahid, BM'nin "büyük dünya güçlerinin etkisi altında kaldığını" ve Afganistan'la ilgili aldığı kararların "şüpheli" olduğunu kaydederek, "(UNAMA) Daha aktif olmalılar, Afganistan'ın diğer ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeliler. Hala bir boşluk var, güven yaratmalılar." ifadelerini kullandı.
UNAMA, 2002'de 1401 sayılı BMGK kararıyla kurulmuş, görev süresi her yıl uzatılmıştı. Görev süresi 17 Mart'ta sona erecek misyonun, görev süresinin uzatılması konusunda BM Güvenlik Konseyinde toplantı yapılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.